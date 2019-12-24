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Гончарук анонсировал новый подход к финансированию вузов

Гончарук анонсировал новый подход к финансированию вузов

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Уже с января 2020 года высшие учебные заведения будут финансировать на 80%, а остальное - в зависимости от позиции в международных рейтингах, процента трудоустройства выпускников, объема привлеченных из альтернативных источников средств. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Telegram-канале, передает УНН.

"Меняем подходы к финансированию университетов - будем финансировать учреждения высшего образования в соответствии с результатами их деятельности", - написал Гончарук.

Так, уже с января будет работать формульный подход - 80% бюджета вузы будут получать гарантированно для базовых расходов, остальное - в зависимости от позиции в международных рейтингах, процента трудоустройства выпускников, объема привлеченных из альтернативных источников средств и тому подобное.

"Уходим от традиционного показателя по количеству студентов! Это позволит повысить качество образования, которое студенты получают в университетах, и стимулировать экономически рациональное поведение университетов", - сообщил Премьер.

Как ранее сообщал УНН, в правительстве рассказали о планах перестройки финансирования образования и науки.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, университеты, финансирование, Алексей Гончарук

В тексте упоминаются

Гончарук Алексей
Гончарук Алексей
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