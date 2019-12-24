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Государство будет реагировать на случаи рейдерства в сфере имущественных прав за 24 часа

Государство будет реагировать на случаи рейдерства в сфере имущественных прав за 24 часа

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Кабинет Министров Украины утвердил порядок рассмотрения жалоб от людей и бизнеса. Принимать решения в отношении отдельных категорий дел будут в течении 24 часов. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Telegram-канале, передает УНН.

“24 часа — такой будет реакция государства на случаи рейдерства в сфере имущественных прав. Правительство утвердило порядок рассмотрения жалоб от людей и бизнеса”, — написал Гончарук.

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Так, правительство упростило процедуру рассмотрения жалоб в сфере госрегистрации и уменьшило сроки принятия решений по отдельным категориям дел до 24 часов.

“А неделю назад мы с Министром юстиции Денисом Малюськой открыли в Киеве Офис противодействия рейдерству. Каждый может туда обращаться. Задача Правительства — максимально защитить право собственности человека. И мы это делаем”, — добавил премьер.

Напомним, нардепы приняли законопроект по противодействию рейдерству.

Источник: УНН
Теги: Украина, Алексей Гончарук

В тексте упоминаются

Гончарук Алексей
Гончарук Алексей
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