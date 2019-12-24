Стало известно, когда Фонд энергоэффективности заработает на полную мощность

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Со следующего года Фонд энергоэффективности заработает на полную мощность, основной его задачей будет термомодернизация. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на заседании Совета развития регионов и общин с участием Президента, передает корреспондент УНН.

"На последующие годы нам нужна масштабная термомодернизация. Мы запустили для этого сейчас инструмент, который называется фонд энергоэффективности. Последние три месяца мы финализировали отдельные процедуры, уже есть пилотные заявки. Со следующего года фонд энергоэффективности заработает на полную мощность. У нас есть для этого средства - они сейчас в размере до 6 млрд грн уже есть, которые мы можем использовать на программы энергоэффективности", - сказал Гончарук.

По его словам, основной задачей фонда является термомодернизация "настолько быстрая, насколько это возможно".

"Эти 6,8 млрд, которые у нас есть, будут доступны нам в 2020 году. Этого недостаточно для того, чтобы решить все вопросы, но этого вполне достаточно, чтобы запустить рынок, чтобы показать людям эффект от такой деятельности. По нашим расчетам, платежка за дом термомодернизований и нетермомодернизований может отличаться до 60% в отдельных случаях", - сообщил премьер.

Он добавил, что это может отразиться в платежках украинцев уже следующей зимой.

Напомним, ЕС обеспечил 104 млн евро грантовых средств для украинцев и помощи Фонду энергоэффективности.