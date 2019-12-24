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Правительство планирует в следующем году сделать тысячу термомодернизованих зданий

Правительство планирует в следующем году сделать тысячу термомодернизованих зданий

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Правительство ставит задачу фонду энергоэффективности за следующий год реализовать тысячи проектов по термомодернизации. Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на заседании Совета развития регионов и общин с участием Президента, передает корреспондент УНН.

"По нашим расчетам, дом термомодернизований и нетермомодернизований, платежка может отличаться до 60% в отдельных случаях. Мы сейчас имеем дело с ценой на газ, позволили отразить это в платежках... В последующие годы основной инструмент, с которым мы должны работать - это уменьшение потерь. Это может отразиться в ближайшие годы в термомодернизованих платежках, отразиться на платежке уже следующей зимой до 60%. То есть люди будут платить в отдельных случаях на 60% меньше. В следующем году мы поставили себе цель сделать как минимум тысячу домов", - сказал Гончарук.

По его словам, это - небольшое количество зданий, при этом не в каждом городе есть специалисты для выполнения такой задачи, а также местами существует нехватка денег.

Премьер отметил, что планирует реализацию данных проектов в 10 городах.

Напомним, Кабинет министров принял решение для уменьшения суммы в платежке за тепло до 30%.

Источник: УНН
Теги: правительство, энергосбережение, модернизация
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