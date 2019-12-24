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Президент назначил Тарасюка постпредом Украины при Совете Европы

Президент назначил Тарасюка постпредом Украины при Совете Европы

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Бориса Тарасюка постоянным представителем Украины при Совете Европы. Об этом говорится в президентском указе №943/2019 от 24 декабря, передает УНН.

"Назначить Тарасюка Бориса Ивановича постоянным представителем Украины при Совете Европы", - говорится в тексте указа.

Добавим, Борис Тарасюк - украинский дипломат и политик, дважды министр иностранных дел Украины. (1998-2000, 2005-2007), лидер Народного Руха Украины (2003-2012), народный депутат Украины 4-го, 5-го, 6-го, 7-го, 8-го созывов Верховной Рады Украины.

Напомним, в начале сентября Владимир Зеленский уволил Дмитрия Кулебу с должности постпреда при Совете Европы.

Так, 29 августа ВР утвердила новый состав Кабмина, куда вошел как вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Источник: УНН
Теги: указы, Совет Европы, Президент, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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