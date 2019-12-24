Зеленский указами перевел посла в Казахстане на должность посла в Армении

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский собственными указами перевел Ивана Кулебу с должности посла в Республике Казахстан на должность посла в Республике Армения, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Указом № 940/2019 Президент Украины постановил: “Освободить Кулебу Ивана Дмитриевича от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Казахстан”.

Другим документом, № 941/2019, Глава государства назначил: “Кулебу Ивана Дмитриевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Армения”.

Как писал УНН ранее, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 934/2019 “О присвоении дипломатических рангов”.