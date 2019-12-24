Новости: Политика
Вторник, 24 декабря 2019, 16:23 • Алексей Супрун • 8325
Зеленский назначил посла Украины в Хорватии
КИЕВ. 24 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский указом № 942/2019 назначил Василия Кирилича послом Украины в Республике Хорватии, передает УНН со ссылкой на сайт Президента.
В тексте документа № 942/2019 указано, что: “Назначить Кирилича Василия Петровича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Хорватия”.
Стоит напомнить, что Президент Украины Владимир Зеленский собственными указами перевел Ивана Кулебу с должности посла в Республике Казахстан на должность посла в Республике Армения.
Добавим, что Владимир Зеленский назначил Бориса Тарасюка постоянным представителем Украины при Совете Европы.
Источник: УНН
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