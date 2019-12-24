Новосад получила еще одну должность

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил в составе комитета по Государственным премиям Украины в области науки и техники министра образования и науки Анну Новосад. Об этом говорится в президентском указе №945/2019 от 24 декабря, передает УНН.

"Утвердить состав Комитета по Государственным премиям Украины в области науки и техники", - говорится в тексте указа.

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Согласно указу, председателем Комитета (по согласию) остается президент Национальной академии наук Украины Борис Патон, одним из заместителей председателя Комитета (по согласию) - первый вице-президент Национальной академии наук Украины, академик Национальной академии наук Украины Владимир Горбулин.

В то же время, в составе Комитета утверждена, в частности, министр образования и науки Украины Анна Новосад как заместитель председателя Комитета (по согласию).

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.