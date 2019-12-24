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Нафтогаз и Газпром проведут 26 декабря встречу для согласования условий договора о транзите

Нафтогаз и Газпром проведут 26 декабря встречу для согласования условий договора о транзите

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Представители “Нафтогаз Украины” и “Газпрома” проведут встречу для окончательного согласования условий договора на транзит российского газа через Украину с 1 января. Об этом сообщил исполнительный директор НАК “Нафтогаз Украины” Юрий Витренко на своей странице в Facebook, передает УНН.

"26 декабря команды Нафтогаза и Газпрома встретятся, чтобы окончательно согласовать условия договоров. Каждая сторона имеет свои проекты договоров, а вот подписать нужно только один комплект", - написал Витренко.

По его словам, 26 декабря стороны будут работать над совместным вариантом.

"Еще раз подчеркну, что общий вариант не означает, что предусматриваются сплошные уступки с нашей стороны. Мы ни в коем случае не дадим поступиться национальными интересами Украины. Надеемся, что нам удастся согласовать условия договоров и завершить этот процесс уже в пятницу, 27 декабря. Но если будет такая необходимость, работа будет продолжаться и на выходных", - отметил Витренко.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" планирует перенести "точки передачи газа" на границу Украины и России.

Как сообщал УНН, Украина и Российская Федерация договорились, что объем транзита российского газа через газотранспортную систему Украины в 2020 году составит 65 млрд куб. м, а в 2021-2024 годах - по 40 млрд куб. м.

Источник: УНН
Теги: Россия, Газпром, Украина, Нафтогаз
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