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Антикоррупционный суд оставил под арестом Грымчака

Антикоррупционный суд оставил под арестом Грымчака

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Высший антикоррупционный суд продлил арест бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрию Грымчаку. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

“Да, подозреваемому продлен срок содержания под стражей на 53 дня (к 14 февраля 2020 включительно) с альтернативой внесения залога в сумме 1999761 грн”, — говорится в сообщении.

Напомним, ВАКС уменьшил размер залога для Грымчака почти на 4 млн грн.

Как сообщалось, ВАКС отпустил фигуранта дела Грымчака под домашний арест.

Как сообщал УНН, 14 августа задержали Юрия Грымчака и его “помощника”. Задержание происходило в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч.4 ст.190 УК Украины (мошенничество). В НАБУ сообщали, что задержали чиновников “на горячем” во время получения части средств в размере 480 тыс. долл.

По данным следствия, указанные лица якобы за совершение ими влияния на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, требовали от представителя юридического лица неправомерную выгоду в общем размере 1,1 млн долл.

Источник: УНН
Теги: Украина, Антикоррупционный суд
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