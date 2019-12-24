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Адвокат Рыбин заявил, что Киев вычеркнул из списка на обмен экс-беркутовцев

Адвокат Рыбин заявил, что Киев вычеркнул из списка на обмен экс-беркутовцев

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Украина вычеркнула из списка на обмен экс-беркутовцев по делу Майдана. Об этом сообщил адвокат Валентин Рыбин, передает УНН.

"Сегодня, 24 декабря, Украина вычеркнула из списков сотрудников "Беркута": Янишевского, Зинченко, Аброськина, а также еще несколько человек. Такая позиция Украины является явно деструктивной, поскольку договор был: обмен всех установленных на всех установленных", - отметил Рыбин в видеообращении, которое обнародовал на Facebook.

По его словам, экс-беркутовцы уже "много лет" находятся в списках на обмен, но не могут выйти на свободу.

Ранее представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская заявила, что возвращение удерживаемых лиц состоится до конца этого года, как и было договорено во время встречи лидеров "Нормандской четверки" в Париже 9 декабря. Сейчас списки на увольнение "окончательно дошлифовуются".

Источник: УНН
Теги: Украина, обмен
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