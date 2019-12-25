Сенаторы обвиняют друг друга в лицемерии, вспоминая импичмент Билла Клинтона

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Готовясь к следующей стадии процедуры импичмента президента, начало которой предварительно запланировано на январь, американские сенаторы обращаются к опыту прохождения дела об импичменте 42 президента США Билла Клинтона. Тогда, в 1999 году, американский Сенат крайний раз рассматривал импичмент президента. Об этом пишет The Hill, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

15 из 100 нынешних законодателей от обеих партий были членами Сената и в то время. Впрочем, в 1999 году импичмент президенту инициировали республиканцы, демократы же настаивали на том, что Билл Клинтон невиновен. Теперь, когда сенаторы изменили роли, они обвиняют друг друга в лицемерии и двойных стандартах.

Лидер республиканского большинства Митч Макконнелл обвинил главу демократов в Сенате Чака Шумера, в том, что сейчас он пытается продвинуть то, против чего он выступал в 1999 году. Сейчас Шумер настаивает на том, что перед Сенатом должно появиться больше свидетелей — в течение предыдущей процедуры импичмента он выступал против подобного требования республиканцев.

“Мой друг, лидер демократов, продолжает требовать новый и другой набор правил для президента Трампа. Он хочет ... применить подход “все или ничего”, — сказал Митч Макконнелл.

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В то же время Чак Шумер заявил, что в 1999 году ситуация была иной: “Свидетели в 99-м в то время уже выступали перед присяжными. Мы знали, что они собирались сказать. А четырех свидетелей, которых мы вызываем сейчас, мы еще не слышали. В этом разница, и она огромна”, — сказал Шумер журналистам. Среди четырех свидетелей, которых хотят вызвать демократы — в том числе бывший председатель Совета нацбезопасности США Джон Болтон и глава администрации Трампа Мик Малвейни.

Впоследствии Шумер и сам обвинил лидера республиканцев Митча Макконнелла в двойных стандартах. Ведь тогда сам Макконнелл настаивал на том, что Сенату следует заслушать больше свидетелей. Тогда в эфире программы телеведущего Ларри Кинга он говорил: “Это нормально — вызвать свидетелей на суд. И это точно нормально вызывать свидетелей на суд по импичменту”. Сейчас лидер республиканцев хочет провести слушания без свидетелей.

Митч Макконнелл отреагировал на обвинения демократов так: “Позиция, которую мы занимали 20 лет назад, может быть не такой, как сегодня. И вы можете цитировать практически любого из нас, кто был в Сенате в тот период, а сейчас оказался на противоположной стороне из-за характера процесса”.

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После официального объявления импичмента Дональду Трампу в Палате представителей Конгресса США дело должно перейти в Сенат. Для этого спикерка Палаты Нэнси Пелоси должна официально передать необходимые документы, однако она с этим не спешит.

Сейчас демократы настаивают на том, что перед Сенатом должны появиться больше свидетелей — иначе, по их словам, суд будет нечестным и предвзятым. Республиканцы, которые имеют большинство в Сенате, против: они не заинтересованы в том, чтобы вызвать новых свидетелей — и обвиняют демократов в искусственном затягивании процесса. Нэнси Пелоси сказала, что она передаст необходимые документы только тогда, когда обе партии найдут общее решение.

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Напомним, Трамп назвал голосование за импичмент “политическим самоубийством” для партии демократов.