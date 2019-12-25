Через проезд поезда из Петербурга "Крымским мостом" прокуратура АРК открыла производство

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Прокуратура Автономной республики Крым начала уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины через движение поезда из Санкт-Петербурга в оккупированный Севастополь “Крымским мостом”, пишет УНН со ссылкой на Telegram-канал прокуратуры.

“Сегодня, 25 декабря 2019 года, прокуратура АР Крым зарегистрировала уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины компанией „Гранд-Экспресс“, организовавшей перевозки пассажирским поездом Санкт-Петербург — Симферополь (ч. 1 ст. 332 УК Украины )”, - указано в сообщении.

Стоит напомнить, что Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым отмечает на противоправности запуска железнодорожного сообщения между Россией и временно оккупированным Крымом и осуждает очередной несогласованный с Украиной визит Президента Российской Федерации Владимира Путина на временно оккупированный полуостров.

Добавим, что президент России Владимир Путин 23 декабря принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения по незаконно построенном “Крымскому мосту”.