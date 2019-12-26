Дело убийства Шеремета: адвокат показал расшифровку текста разговора Кузьменко

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Адвокат Владислав Добош, который защищает в суде подозреваемую по делу убийства Павла Шеремета Юлию Кузьменко, опубликовал полную версию разговора своей подзащитной с "лицом Т", о содержании которой шла речь во время брифинга МВД по расследованию убийства журналиста Шеремета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Добоша в Facebook.

“На брифинге МВД, а затем и в суде был публично открыт разговор Юлии Кузьменко с лицом Т, в которой говорится о (военной — ред) Марусе Зверобой, где якобы Юля что-то страшное планирует против Маруси и ее детей! А теперь внимание, расшифровка разговора с контекстом, в котором об этом говорилось. И пусть мне кто-то скажет, что это не политическое дело и не расправа”, — написал адвокат.

Ранее адвокат утверждал, что следствие исказило слова Юлии Кузьменко по поводу Зверобой. По его мнению, в разговоре речь шла о том, что новая власть ищет сакральную жертву и о том, как общество это воспринимает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дело Шеремета: адвокат эмоционально отреагировал на решение суда по Кузьменко

Напомним, Киевский апелляционный суд оставил ветерана АТО и музыканта Андрея Riffmaster Антоненко, который является подозреваемым по делу об убийстве Павла Шеремета, под арестом до 8 февраля.

Также в этом деле Печерский районный суд Киева отправил военную медсестру Яну Дугар под круглосуточный домашний арест. Также, арестовал до 8 февраля 2020 детского хирурга Юлию Кузьменко.

Напомним, правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета Яну Дугар, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.

Также напомним, 20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.