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Путин заявил, что у России "есть трубоукладчик" для завершения "Северного потока-2"

Путин заявил, что у России "есть трубоукладчик" для завершения "Северного потока-2"

Владимир Путин

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Президент России Владимир Путин в среду, 25 декабря, заявил о том, что в России есть "трубоукладчик", чтобы достроить проект "Северного потока-2", но на его завершение уйдет немного больше времени. Об этом российский лидер заявил на встрече с представителями российского бизнеса, передает УНН со ссылкой на "Коммерсант".

"Владимир Путин сочувствовал Дональду Трампу, которому сейчас очень сложно, потому что все там обеспокоены его импичментом. Правда, это не помешало американцам, добавил Владимир Путин, блокировать достройку "Северного потока-2". Но Владимир Путин заверил, что ничего критического нет, так как "у нас есть трубоукладчик". Только завершение проекта затянется на несколько месяцев. Глава Газпрома Алексей Миллер, по словам очевидцев, на этих словах кивнул", - пишет издание.

Напомним, 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, предусматривающий введение санкций против российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Под штрафные меры попали суда, занимающиеся прокладкой труб для этих газопроводов, а также граждане, имеющие отношение к работе этих судов. В частности, штрафные меры предусматривают запрет на въезд в США.

Кроме того, любые активы этих компаний, находящихся на территории США, будут заморожены. Россия пообещала ответить на эти санкции.

После того, как вступили в силу санкции США против привлеченных к строительству "Северного потока-2" предприятий, швейцарская компания Allseas сначала приостановила работы, а после консультаций с юристами покинула место работ. Пока неизвестно, планирует ли компания в будущем продолжить строительство.

Источник: УНН
Теги: газ, США, Россия, Владимир Путин, санкции, Северный поток-2

В тексте упоминаются

Путин Владимир
Путин Владимир
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