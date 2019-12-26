В России считают "бессмысленным" свое участие в саммите G7
Сергей Рябков
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что "семерка" потеряла свою значимость как инструмент глобального управления решения проблем. По его словам, все больше важные вопросы решаются в других форматах, например, на G20. Об этом сообщает DW, информирует УНН.
Москва не стремится к возвращению в организацию стран "большой семерки", она не получала от президента США Дональда Трампа приглашения на очередной саммит G7, но в любом случае считает вопрос о своем участии в этой встрече бессмысленным, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в четверг, 26 декабря.
"Никаких приглашений не получали, и вообще об этом говорить, на мой взгляд, не имеет смысла. Это беспредметный такой разговор, потому что, как я уже сказал, у нас совершенно другие приоритеты, "семерка" - не в их числе", - сказал Рябков.
Он напомнил, что президент России Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно говорили об утрате "семеркой" в последние годы своей былой значимости инструмента глобального управления. Все больше вопросов международной повестки решаются в совершенно других форматах, например, в "двадцатке", констатировал Рябков.
G7 утрачивает значимость
"То, что лидеры "семерки" встречаются, что-то обсуждают, выпускают какие-то заявления, дальше не остается без внимания, но значение всего этого мы совершенно не преувеличиваем", - резюмировал Сергей Рябков.
Следующий саммит G7 состоится в июне 2020 года на курорте Trump National Doral под Майами. Курорт занимает участок в 800 гектаров.
Россия была исключена из G8 в 2014 году из-за аннексии Крыма и поддержки пророссийских сепаратистов на востоке Украины.
Как сообщалось ранее в УНН, Конгресс США принял резолюцию против возвращения России в G7.
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