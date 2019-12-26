Названы наибольшие прогульщики среди фракций Рады в декабре

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Комитет избирателей Украины назвал фракции, которые пропустили больше всего голосований Верховной Рады в декабре - реже голосовали депутаты от "Оппозиционного платформы - За життя" и ВО "Батькивщина". Об этом сообщили УНН в пресс-службе КИУ.

"Показатели участия в голосованиях существенно отличались в зависимости от того, к какой политической силы входят народные депутаты. Так, чаще всего принимали участие в голосованиях (голосовали "за", "против" или "воздержался") народные депутаты от "Слуги народа", "Голоса" и "Европейской солидарности". При этом существенно реже голосовали депутаты от "Оппозиционного платформы - За життя" и ВО "Батькивщина", - отметили в КИУ.

В среднем народные депутаты от "Слуги народа" приняли участие в 86% голосований Рады, депутаты "Голоса" - 85%, ЕС - 79%. "То есть, как правило, один народный депутат от этих политических сил участвовал в 8 из 10 голосований Рады (нажимал "за", "против" или "воздержался")", - отметили аналитики.

Существенно ниже показатели голосований, как сообщается, - у депутатов ОПЗЖ и ВО "Батькивщина", которые приняли участие лишь в 62% голосований Рады.

Всего в декабре прошло 532 голосования ВР. В частности, за это время было принято Избирательный кодекс, внесены изменения относительно статуса участников боевых действий, поддержано так называемый закон о легализации добычи янтаря и принят ряд других законодательных актов.

Напомним, нардепов Порошенко, Корниенко и Дубинского лишили выплат на сумму более 3 млн грн из-за прогулов.