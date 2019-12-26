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В Кремле официально заявили о наличии мощностей для завершения "Северного потока - 2"

В Кремле официально заявили о наличии мощностей для завершения "Северного потока - 2"

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Кремль рассчитывает, что строительство "Северного потока - 2" будет завершено в обозримой перспективе благодаря "некоторым мощностям". Об этом в четверг заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Есть определенные мощности, которые позволяют надеяться на то, что удастся завершить работу в обозримой перспективе", - сказал представитель Кремля.

Он не стал говорить, о каком конкретном сроке может идти речь.

"Чем раньше, тем лучше", - добавил Песков.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на собственного корреспондента сообщила, что Президент России Владимир Путин в среду, 25 декабря, на встрече с представителями российского бизнеса заявил о том, что в России есть "трубоукладчик", чтобы достроить проект "Северного потока-2" .

Источник: УНН
Теги: газ, Россия, Дмитрий Песков, проекты, Северный поток-2
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