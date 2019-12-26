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Гончарук: я бы не сказал, что укрепление гривны - это негативное явление

Гончарук: я бы не сказал, что укрепление гривны - это негативное явление

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отметил, что не считает укрепление курса гривны отрицательным явлением. Об этом он заявил в эфире одного из каналов, передает УНН.

"Я бы не сказал, что укрепление гривны это негативное явление. Очевидно, что от укрепления гривны очень большая часть людей, которые просто выигрывают. Начиная с того, что зарплата в долларе собственно увеличивается. Начиная с того, что ты можешь импортировать то же оборудование, если ты хочешь здесь что-то производить и тебе нужно купить оборудование, ты можешь там его купить дешевле в гривне. То есть существуют плюсы, а есть минусы", - сказал Гончарук.

По его словам, из-за укрепления гривни, в условиях, когда активно меняются макроэкономические условия, конечно, будет пересматриваться бюджет.

"Очевидно, что уже в первых месяцах мы получим новый макропрогноз, будем садиться со специалистами НБУ и планировать каким образом нам реагировать на происходящее", - отметил Гончарук.

Напомним, по информации НБУ на 26 декабря 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 23,25 грн/долл.

Источник: УНН
Теги: Премьер-министр, гривна, курс гривны, Алексей Гончарук
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