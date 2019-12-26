Регистрация | Вход |
USD: 23,28 0,0000  EUR: 25,78 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 26 декабря 2019 13:55
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Политолог назвал главные политические события уходящего года
Политолог назвал главные политические события уходящего года
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
11985
Версия для печати

Рябошапка анонсировал новые зарплаты работникам Офиса Генпрокурора

Рябошапка анонсировал новые зарплаты работникам Офиса Генпрокурора

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Заработная плата работников Офиса Генерального прокурора увеличится на 50-70%. Об этом во время брифинга по началу работы Офиса Генерального прокурора заявил Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка, передает корреспондент УНН.

"Благодаря правительству, зарплаты прокуроров существенно повышены, где-то от 50% до 70%, пока постановление уже принято, оно оформляется в секретариате Кабинета министров, думаю, вскоре будет опубликовано и вскоре прокуроры обновленной прокуратуры будут получать другие зарплаты", - сказал он.

По словам генпрокурора, этот уровень "пока не может быть таким, как в специализированных антикоррупционных институтах".

"Возможно, где-то мы выходим на уровень зарплат Национального антикоррупционного бюро. Кроме того, будет совсем другая система распределения дел и система оценки того, как прокуроры выполняют свои полномочия. По результатам того распределения дел и справедливой оценки соответственно будут применяться премирования и так называемые бонусы", - отметил Рябошапка.

По его словам, у прокуроров также будут дополнительные гарантии.

Напомним, днем запуска работы Офиса Генерального прокурора станет 2 января 2020 года.

Источник: УНН
Теги: ГПУ, зарплата, Руслан Рябошапка
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.