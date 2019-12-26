В Офис Генерального прокурора наберут еще 200 работников - Рябошапка

КИЕВ. 26 декабря. УНН. В Офис Генерального прокурора Украины планируют набрать еще 200 работников. Об этом заявил во время брифинга Генеральный прокурор Руслан Рябошапка, передает корреспондент УНН.

"Мы начинаем свою работу со 2 января 2020 года. 1 января - это выходной, а со 2 января уже не будет существовать Генеральной прокуратуры Украины, как института", - сказал Рябошапка

По его словам, в ГПУ значительно уменьшилось количество департаментов, структурных подразделений.

"Создана новая специализированная прокуратура, которая займется вопросами военных преступлений, а также преступлений совершенных в сфере оборонно-промышленного комплекса... Из 2500 сотрудников Генпрокуратуры в новом Офисе будут работать только 1500", - рассказал Рябошапка.

Рябошапка отметил, что с 20 января начнется отбор в Офис Генерального прокурора на вакантные должности.

"Хотели бы подобрать людей, которые являются профессионалами, добродетельными, но которые не имеют прокурорского опыта. С тем чтобы получить "свежую кровь". Чтобы прокуратура имела новый толчок, импульс, развитие, есть немного более 200 вакансий", - отметил Рябошапка.

Напомним, 610 прокуроров прошли три этапа аттестации.