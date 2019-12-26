В "Нафтогазе" заявили о начале переговоров по газу с РФ в Вене

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Делегации России и Украины начали переговоры относительно транзита газа в Вене. Информацию об этом УНН подтвердил исполнительный директор “Нафтогаза” Юрий Витренко.

“Подтверждаю”, — ответил Витренко на вопрос о начале переговоров.

Ранее российские СМИ со ссылкой на представителя “Газпрома” сообщили о начале российско-украинских переговоров по газу “в соответствии с протоколом от 20 декабря”.

Напомним, 26 декабря в Вене должна состояться встреча представителей украинского “Нафтогаза” и российского “Газпрома”, где планируется окончательно согласовать условия нового контракта о транзите природного газа.

Также напомним, 20 декабря Украина и Россия подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований.

Впоследствии стало известно, что бывший заместитель главы ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович подписал соглашение, которое необходимо для бесперебойного транзита российского газа в Европу через Украину.

Как сообщал УНН, Украина и Российская Федерация договорились, что объем транзита российского газа через газотранспортную систему Украины в 2020 году составит 65 млрд куб. м., а в 2021-2024 годах — по 40 млрд куб. м.