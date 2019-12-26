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Допросы лиц по делу об угрозах Зеленскому продолжаться - ГБР

Допросы лиц по делу об угрозах Зеленскому продолжаться - ГБР

КИЕВ. 26 декабря. УНН. В Государственном бюро расследований продолжаться следственные действия, а затем и допросы в по делу об угрозах убийства Президента Украины Владимира Зеленского со стороны волонтеры Маруси Зверобой (Елены Беленькой) и народного депутата от фракции “Европейская солидарность” Софии Федыны. Об этом сообщила прес-секретарь ГБР Анжелика Иванова на брифинге в четверг, передает корреспондент УНН.

“Согласно уголовно-процессуальному кодексу Украины, она (Маруся Зверобой — ред.) действительно вызвана повторно, как она отметила”, — сказала пресс-секретарь ГБР.

По ее словам, досудебное расследование по делу продолжается, оно не завершено, соответственно и следственные действия продолжаются, и определенные экспертизы, и допросы, и другие действия, предусмотренные УПК Украины.

“Я к сожалению сейчас не могу вам рассказать полностью всю хронологию следственных действий, которые будут происходить, но могу повторить, что досудебное расследование в этом уголовном производстве еще не завершено, оно продолжается. Поэтому следственные действия, в том числе и допрос лиц, которые, по мнению следствия, могут предоставить показания, которые будут приобщены к материалам уголовного производства, безусловно, будут происходить”, — отметила Иванова.

Она сообщила, что пока не может сказать когда и кого именно будут допрашивать.

Напомним, ранее сегодня волонтер Маруся Зверобой (Елена Беленькая) пришла в Государственное бюро расследований на допрос.

Источник: УНН
Теги: Украина, ГБР
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