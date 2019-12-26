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Судья КСУ Мельник ушел в отставку

Судья КСУ Мельник ушел в отставку

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Судья Конституционного суда Украины Николая Мельника "освободили в отставку" по поданному им заявлению. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КСУ.

"24 декабря 2019 года на специальном пленарном заседании Конституционного Суда Украины был уволен в отставку судья КСУ Николай Мельник с должности судьи Конституционного Суда Украины в связи с представлением им заявления об отставке", - говорится в сообщении.

Напомним, Николай Мельник был назначен судьей Конституционного Суда Украины Верховной Радой Украины в марте 2014 года. Судья принял присягу 13 марта 2014 года. Он является доктором юридических наук, профессором, Заслуженным юристом Украины.

Напомним, Станислав Шевчук был отстранен от должности судьи КСУ путем тайного голосования и после неутешительных выводов Комиссии по регламенту. Судьи КСУ выразили недоверие своему экс-руководителю, а ГБР по факту возможного злоупотребления Шевчуком властью открыло уголовное производство.

Решение о "восстановлении" Шевчука на пост в минувшую пятницу вынес ОАСК г. Киева. судья Андрей Федорчук принял его единолично, невзирая на ходатайство стороны защиты рассматривать дело в составе судейской тройки.

Источник: УНН
Теги: отставка, судьи, Конституционный суд
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