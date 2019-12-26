При СНБО планируют создать Совет экспертов по энергобезопасности

КИЕВ. 26 декабря. УНН. При Совете национальной безопасности и обороны Украины будет создан Совет экспертов по вопросам энергетической безопасности. Об этом сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, сообщили УНН в пресс-службе Совета нацбезопасности и обороны.

"Совет экспертов по вопросам энергетической безопасности будет действовать как консультативный орган и решать вопросы безопасности в энергетической сфере. Сейчас уже разрабатывается проект Положения этого Совета и созданы рабочие группы по направлениям в энергетической сфере", - цитирует пресс-служба слова Данилова.

Решение на этот счет было принято во время заседаний рабочих групп по вопросам преодоления угроз в нефтегазовой и энергетической сферах, которые произошли под председательством секретаря СНБО Алексея Данилова.

По словам секретаря СНБО, важной задачей для власти является сохранение позиций Украины как ведущего государства-транзитера газа. "Через наши мощности должны проходить максимальные объемы газа", - сказал он, добавив, что в этом контексте важна позиция международного сообщества по строительству газопровода "Северный поток-2".

В свою очередь глава правления АО "НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, присутствовавший на заседании, заверил, что Украина накопила достаточные объемы природного газа в подземных хранилищах и полностью обеспечена газом на зимний период.

Кроме того, рассматривая вопрос безопасности энергетического рынка Украины, секретарь СНБО отметил необходимость обеспечения физической и кибернетической безопасности объектов критической инфраструктуры. "Наша критическая энергетическая инфраструктура должна быть полностью защищена не только от физических угроз, но и от потенциальных кибератак. Более того, это звено не должно пострадать после окончательного анбандлинга НАК "Нафтогаз", - отметил он, добавив, что единство оператора ГТС и сервисной компании является важным фактором устойчивости к угрозам.

Во время заседания рабочей группы по вопросам преодоления угроз в энергетической сфере секретарь СНБО Украины подчеркнул важность создания энергетического баланса и развития национальной энергетической системы по европейским стандартам. "Наша главная задача - войти с украинской энергетической системой в единую европейскую энергетическую систему", - сказал он.

Негадаемо, в СНБО провели встречу с делегацией Соединенных Штатов.