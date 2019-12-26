Аграрный комитет начал заседание и утвердил порядок работы

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Комитет по вопросам аграрной политики утвердил порядок заседаний на конец 2019 и на начало 2020 года. Об этом заявил на заседании комитета по вопросам аграрной и земельной политики глава комитета Николай Сольский, передает корреспондент УНН.

Так, глава комитета Николай Сольский в начале сегодняшнего заседания поставил на голосование протокольное поручение главы ВРУ Дмитрия Разумкова по расписанию заседаний комитета, которое поддержал 21 депутат.

Так, заседание комитета состоятся по следующему расписанию:

пятница, 27 Декабря - 9:00,

суббота, 28 декабря - 9:00,

четверг, 2 января - 12:00,

пятница, 3 января - 9:00,

понедельник, 6 января - 9:00,

среда, 8 января - 9:00,

четверг, 9 Января - 9:00,

пятница, 10 Января - 9:00,

среда, 15 января - 15:00.

Напомним, глава ВРУ Дмитрий Разумков поручил комитету по вопросам аграрной политики провести дополнительные заседания 26, 27, 28 декабря 2019 года и 2, 3, 6, 8, 9, 10 января 2020 года по рассмотрению законопроекта об открытии рынка сельскохозяйственных земель в Украине.