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Аграрный комитет отменил завтрашнее заседание

Аграрный комитет отменил завтрашнее заседание

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Комитет по вопросам аграрной и земельной политики отменил завтрашнее заседание, которое должно было состояться по поручению председателя ВР Дмитрия Разумкова. Такое решение поддержало большинство членов комитета на заседании, передает корреспондент УНН.

"У меня предложение не проводить завтра комитет, провести завтра на 14:00 подкомитет (по земельным отношениям - ред.). Поручить подкомитету поработать с таблицей. Проработаны из таблицы выводы предоставить комитету, а комитет провести в субботу на 9:00. Это дасть возможность пообщаться рабочей группе", - сказал председатель комитета Николай Сольский.

Так, решение поддержали большинство членов комитета. После чего заседание комитета объявили закрытым.

Как сообщал УНН ранее, комитет по вопросам аграрной политики утвердил порядок заседаний на конец 2019 года и к началу 2020 года.

Источник: УНН
Теги: земля, ВР, Украина, комитет
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