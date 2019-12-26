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Комитет планирует сократить рассмотрение законопроекта о рынке земли на пару недель - Арахамия

Комитет планирует сократить рассмотрение законопроекта о рынке земли на пару недель - Арахамия

Давид Арахамия

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Если комитет по аграрной и земельной политики сократит 500 поправок к законопроекту о рынке земли, то его рассмотрение сократится на пару недель. Об этом заявил в кулуарах Рады глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент УНН.

"Меморандум - это акт доброй воли, так сказать, он не имеет, собственно, юридической силы. А если потом, я рассматриваю самые плохие сценарии, если мы не договоримся и зайдем в клинч, что будут делать все? Все будут друг-друга обжаловать в суде, в Конституционном суде и так далее. Тогда надо перемещаться в плоскость не договоренности, а в юридическую плоскость", - сказал Арахамия.

По его словам, именно поэтому рассмотрение законопроекта о рынке земли перенесли из рабочей группы на подкомитет.

Отвечая на вопрос, действительно ли решением комитета о сокращении 500 поправок в закон о рынке земли, рассмотрение земельного закона будет сокращено на пару недель, Арахамия ответил: "Да, на пару недель точно сократит. Тогда и на пару недель разблокирует зал (ВРУ - ред.)".

Напомним, по словам Арахамии, на заседании рабочей группы по рынку земли не нашли консенсуса по вопросу рынка земли.

Источник: УНН
Теги: земля, рынок, Слуга народа, Давид Арахамия

В тексте упоминаются

Арахамия Давид
Арахамия Давид
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