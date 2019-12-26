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В Кремле рассказали, как Путин отмечает Новый год

В Кремле рассказали, как Путин отмечает Новый год

Владимир Путин

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин предпочитает праздновать Новый год дома, в кругу родных и друзей, когда у него нет деловых поездок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

“Вы знаете, что он неоднократно справлял Новый Год и по всей географии нашей страны. Я вот помню, первое, что приходит в голову, это когда он в Хабаровске встречал Новый Год. Вот если нет таких деловых поездок, то он всегда предпочитает это делать дома, в кругу родных, друзей. Делает это скромно”, — сказал Дмитрий Песков.

Он добавил, что это личное время Владимира Путина, которое у него не так часто бывает.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский 20 декабря пришел на корпоратив “Слуги народа”.

Источник: УНН
Теги: Россия, Владимир Путин, Новый год, Кремль

В тексте упоминаются

Путин Владимир
Путин Владимир
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