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В Украине закрыли более 5,3 тыс. нелегальных игорных залов - премьер-министр

В Украине закрыли более 5,3 тыс. нелегальных игорных залов - премьер-министр

КИЕВ. 26 декабря. УНН. В Украине за один день закрыли более 5300 нелегальных игровых залов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеграмм канал Премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

“Теневые рынки наносят значительный вред нашей экономике. Правительство борется с этим решительно и бескомпромиссно. За один день мы закрыли более 5300 нелегальных игровых залов по всей Украине”, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что на попытки восстановить работу игорных залов правительство будет реагировать оперативно.

Напомним, 19 декабря Верховная Рада Украины не утвердила за основу законопроект № 2285-д (альтернативный 2285) о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр.

После этого члены Кабинета министров на внеочередном заседании правительства в пятницу, 20 декабря, исключили возможность распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на сегодняшнем внеочередном заседании Кабинета министров пообещал после принятия распоряжения о проверке операторов гослотерей провести селекторное совещание и закрыть игорный бизнес по всей стране.

Также напомним, в полиции создали 715 мобильных групп для борьбы с игорным бизнесом.

Источник: УНН
Теги: Украина, Премьер-министр, игровые автоматы, Алексей Гончарук
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