Федоров о кандидатах на свой пост: других кандидатов и не должно было быть

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что других кандидатов на его должность и не должно было быть. Об этом он рассказал в интервью журналу "НВ", передает УНН.

Отвечая на вопрос, были ли другие кандидаты на его нынешний пост, Федоров ответил: "Да мы эту тему придумали, других кандидатов и не должно было быть... Мы сами ее придумали, то есть Президент Зеленский и команда. Он решил, что классно будет, если в нас появится "государство в смартфоне" и я этой идеей загорелся".

Напомним, в августе Украина получила новое правительство. Михаил Федоров был назначен вице-премьер-министром - министром цифровой трансформации Украины.