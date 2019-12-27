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Криклий рассказал о контактах со странами-партнерами касательно цифровых разрешений на автоперевозки

Криклий рассказал о контактах со странами-партнерами касательно цифровых разрешений на автоперевозки

Владислав Криклий

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал о сотрудничестве с международными партнерами по получению цифровых разрешений на автомобильные перевозки. В частности речь идет о перевозках в Польшу, Молдову, Азербайджан и Казахстан. Об этом сказал министр рассказал во время презентации транспортного портала электронных услуг, электронных товарно-транспортных накладных и других сервисов, передает УНН.

"Разрешения на автомобильные перевозки. Вы знаете, это постоянно коррупционная составляющая, жалобы, очереди, постоянная критика была. И ни государственная служба безопасности на транспорте, ни таможня не могла нормально работать, а взаимодействие с нашими международными партнерами становилось постоянно проблемой. Сегодняшняя система нам покажет, насколько быстро возможно делать бронирование этих разрешений. Я рассчитываю на то, что следующим шагом будут цифровые разрешения. Мы, собственно, выходим с этим предложением к нашим крупнейшим партнерам: в Польшу, в Молдову, в Азербайджан, в Казахстан, чтобы, собственно, мы меняли барьеры бумажные и создавали цифровые решения, которые точно упростят перевозки, обмен информацией, обмен товарами", - сказал Владислав Криклий.

Он добавил, что с помощью портала электронных услуг будет происходить очень быстрый обмен с таможней и каждый разрешение, которое будет выписано через систему - будет обмениваться с таможней. Если разрешение активированно - эта информация будет предоставляться.

Напомним, стали известны первые результаты работы э-кабинета застройщика.

Также напомним, Украина хочет активизировать сотрудничество с Азербайджаном в области международных перевозок.

Источник: УНН
Теги: Польша, Молдова, перевозки, Казахстан, Азербайджан, Владислав Криклий

В тексте упоминаются

Криклий Владислав
Криклий Владислав
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