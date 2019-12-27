Федоров рассказал, как меняются люди в присутствии Зеленского

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, как меняются люди в присутствии Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он рассказал в интервью журналу "НВ", передает УНН.

"Я ориентируюсь политически и на премьера, и на всех, но у Президента я верю. И верю, что его не сломают, он вокруг себя создает эффект здоровой клетки. Например, люди рядом с ним не могут быть плохими, а если они были плохими, то меняются. Ни у кого в его присутствии рука не поднимется гадость делать. Возможно, по мелочам, но в больших делах никогда", - отметил Федоров.

Напомним, вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что других кандидатов на его должность и не должно было быть.