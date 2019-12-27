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Федоров рассказал, как меняются люди в присутствии Зеленского

Федоров рассказал, как меняются люди в присутствии Зеленского

Михаил Федоров

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, как меняются люди в присутствии Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он рассказал в интервью журналу "НВ", передает УНН.

"Я ориентируюсь политически и на премьера, и на всех, но у Президента я верю. И верю, что его не сломают, он вокруг себя создает эффект здоровой клетки. Например, люди рядом с ним не могут быть плохими, а если они были плохими, то меняются. Ни у кого в его присутствии рука не поднимется гадость делать. Возможно, по мелочам, но в больших делах никогда", - отметил Федоров.

Напомним, вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что других кандидатов на его должность и не должно было быть.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Владимир Зеленский, Слуга народа, Михаил Федоров

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Федоров Михаил
Федоров Михаил
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