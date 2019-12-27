Кабмин создал Фонд для предоставления соцпомощи пострадавшим от насилия

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Кабинет министров Украины создал Фонд для предоставления соцпомощи пострадавшим от насильственных преступлений. Об этом написал в своем Telegram Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает УНН.

"Правительство создало Фонд для предоставления соцпомощи пострадавшим от насильственных преступлений. По нашим расчетам, только в прошлом году от насилия в Украине пострадали 24 тысячи человек. Они нуждаются в усиленной защите и помощи. Украина вступает в признанной мировой практики. В Фонд будут поступать средства от наказания в виде штрафов, а также судебных сборов в случае принятия судом обвинительного приговора", - написал премьер.

Напомним, заместитель главы Киевской городской администрации Марина Хонда анонсировала открытие весной следующего года "кризисной комнаты", где пострадавшие от домашнего насилия смогут находиться до 10 дней.