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Кабмин создал Фонд для предоставления соцпомощи пострадавшим от насилия

Кабмин создал Фонд для предоставления соцпомощи пострадавшим от насилия

Алексей Гончарук

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Кабинет министров Украины создал Фонд для предоставления соцпомощи пострадавшим от насильственных преступлений. Об этом написал в своем Telegram Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает УНН.

"Правительство создало Фонд для предоставления соцпомощи пострадавшим от насильственных преступлений. По нашим расчетам, только в прошлом году от насилия в Украине пострадали 24 тысячи человек. Они нуждаются в усиленной защите и помощи. Украина вступает в признанной мировой практики. В Фонд будут поступать средства от наказания в виде штрафов, а также судебных сборов в случае принятия судом обвинительного приговора", - написал премьер.

Напомним, заместитель главы Киевской городской администрации Марина Хонда анонсировала открытие весной следующего года "кризисной комнаты", где пострадавшие от домашнего насилия смогут находиться до 10 дней.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, насилие, помощь, Алексей Гончарук

В тексте упоминаются

Гончарук Алексей
Гончарук Алексей
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