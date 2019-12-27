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Пристайко выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Казахстане

Пристайко выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Казахстане

Вадим Пристайко

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко выразил соболезнования в связи с падением пассажирского самолета в Казахстане. Об этом глава украинской дипломатии написал на своей странице в Twitter, передает УНН.

"С глубокой скорбью узнал о многочисленных жертвах катастрофы пассажирского самолета в Казахстане. Мои искренние соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем раненым", - написал Пристайко, продублировав свое сообщение на казахском языке.

Напомним, 27 декабря 2019 года вблизи аэропорта города Алматы разбился пассажирский самолет авиакомпании "Бек Эйр", выполнявший рейс по маршруту Алматы - Нур-Султан. На борту самолета находилось 95 пассажиров и 5 членов экипажа. Погибли 12 человек.

Как сообщал УНН, среди пострадавших в результате авиакатастрофы в казахстанском городе Алматы есть двое украинцев.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, авиакатастрофа, Казахстан, Вадим Пристайко

В тексте упоминаются

Пристайко Вадим
Пристайко Вадим
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