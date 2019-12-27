В Раду направили законопроект о создании регулятора в сфере транспорта - Гончарук

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Правительство одобрило и направило в парламент законопроект о создании Национальной комиссии в сфере транспорта. Об этом написал в своем Telegram Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает УНН.

"Цены на все транспортные перевозки в Украине будут рыночными и адекватными. Для этого правительство одобрило и направило в парламент законопроект о создании Национальной комиссии в сфере транспорта", - написал Гончарук.

По его словам, регулятор будет формировать тарифы на услуги субъектов естественных монополий, выдавать лицензии в сфере железнодорожного транспорта и проверять выполнение их условий.

"Задача этого органа: формировать ценовую и тарифную политику с применением стимулирующих механизмов, контролировать ценообразование и не допускать перекрестное субсидирование, способствовать развитию конкуренции на рынке", - отметил Премьер-министр.

Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал о сотрудничестве с международными партнерами по получению цифровых разрешений на автомобильные перевозки.