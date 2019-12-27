Регистрация | Вход |
USD: 23,26 -0,0206  EUR: 25,77 -0,0112 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 27 декабря 2019 14:14
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Цены на бензин и дизтопливо упали более чем на две гривны - эксперт
Цены на бензин и дизтопливо упали более чем на две гривны - эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
9720
Версия для печати

СМИ РФ: в Вене продолжаются переговоры Украины и России по транзиту газа

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Представители Украины и России продолжают переговоры относительно транзита газа в Вене. Об этом со ссылкой на представителя “Газпрома” сообщает российское информагентство ТАСС, передаёт УНН.

“Переговоры в Вене продолжаются”, — заявили в “Газпроме”.

Так, переговоры между Украиной и РФ в Вене начались в четверг.

Напомним, 26 декабря в Вене должна была состояться встреча представителей украинского “Нафтогаза” и российского “Газпрома”, где планируется окончательно согласовать условия нового контракта о транзите природного газа.

Также напомним, 20 декабря Украина и Россия подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований.

Впоследствии стало известно, что бывший заместитель главы ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович подписал соглашение, которое необходимо для бесперебойного транзита российского газа в Европу через Украину.

Как сообщал УНН, Украина и Российская Федерация договорились, что объем транзита российского газа через газотранспортную систему Украины в 2020 году составит 65 млрд куб. м., а в 2021-2024 годах — по 40 млрд куб. м.

Источник: УНН
Теги: Россия, Газпром, Украина, Нафтогаз
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.