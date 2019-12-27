Тейлор видит смысл во введении международной миссии миротворцев на Донбасс
Уильям Тейлор
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Элементом урегулирования ситуации на Донбассе могло бы быть введение международных миротворческих сил на восток Украины. Об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор в интервью изданию "Зеркало недели. Украина", передает УНН.
"Урегулирование на Донбассе в любом случае должно основываться на том, что российские силы из Донбасса уйдут, а Украина, в конечном счете, восстановит свой контроль", - заявил Тейлор.
По его словам, и Специальный посланник Госдепартамента по Украине Курт Волкер, и другие работали над тем, как можно добиться этой цели.
"По их мнению, элементом этого могло бы быть введение международных сил. Эта идея витала в умах определенное время, и я слышал, что министр иностранных дел Украины недавно опять упомянул об этой возможности. Мне тоже кажется, что определенный шанс и смысл в этом есть. Это мог бы быть промежуточный шаг между уходом русских из Донбасса и восстановлением полного контроля Украины над ним", - отметил дипломат.
Говоря о своем видении данной миссии, Тейлор высказал мнение о том, что ее должна утвердить Совет Безопасности ООН.
"По такому решению Совбеза, страны, у которых есть соответствующие вооруженные силы, могли бы их собрать и отправить в Донбасс. Да, это стоило бы денег, а странам, включая США, надо было бы предоставить эти средства для того, чтобы собрать и направить такой контингент в Донбасс. Посреди Европы продолжается вооруженный конфликт, и странам следует быть готовыми заплатить за то, чтобы его остановить", - добавил он.
Напомним, ранее в этом году глава МИДа Украины Вадим Пристайко заявил, что миротворческая операция ООН - это то, к чему удастся украинское правительство в случае, если другие варианты достичь мира провалятся.