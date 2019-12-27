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Дипломат США сравнил Зеленского и Порошенко в их противостоянии Путину

Дипломат США сравнил Зеленского и Порошенко в их противостоянии Путину

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отстоял свою позицию в отношениях с российским лидером Владимиром Путиным лучше, Петр Порошенко. Об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор в интервью изданию "Зеркало недели. Украина", передаёт УНН.

"Что касается того, объект Украина или субъект, то как мне кажется, Украина при этой администрации занимает более уверенную позицию в отношении господина Путина. Четыре телефонных разговора, личная встреча, противостояние в которых было, по крайней мере, на равных, создают впечатление, что Зеленский отстоял свою позицию лучше, чем это удавалось господину Порошенко", - сказал Тейлор.

Как сообщалось в УНН, ранее президент России Владимир Путин заявил, что его "насторожили" слова украинского лидера Владимира Зеленского о возможности пересмотра "минских соглашений".

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Владимир Путин, Украина, Петр Порошенко, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Порошенко Петр
Порошенко Петр
Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Путин Владимир
Путин Владимир
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