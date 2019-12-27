Дипломат США сравнил Зеленского и Порошенко в их противостоянии Путину

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отстоял свою позицию в отношениях с российским лидером Владимиром Путиным лучше, Петр Порошенко. Об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор в интервью изданию "Зеркало недели. Украина", передаёт УНН.

"Что касается того, объект Украина или субъект, то как мне кажется, Украина при этой администрации занимает более уверенную позицию в отношении господина Путина. Четыре телефонных разговора, личная встреча, противостояние в которых было, по крайней мере, на равных, создают впечатление, что Зеленский отстоял свою позицию лучше, чем это удавалось господину Порошенко", - сказал Тейлор.

Как сообщалось в УНН, ранее президент России Владимир Путин заявил, что его "насторожили" слова украинского лидера Владимира Зеленского о возможности пересмотра "минских соглашений".