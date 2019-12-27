Правительство одобрило два законопроекта по регулированию работы суда присяжных

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Кабинет министров Украины одобрил два законопроекта по регулированию работы суда присяжных. Об этом написал в своем Telegram Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает УНН.

“Работа суда присяжных станет проще и эффективнее. Правительство одобрило два законопроекта, регулирующие работу таких судов. Предлагается возложить на суд присяжных определения виновности или невиновности обвиняемого в уголовных процессах, где предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 лет или пожизненного заключения”, — написал Гончарук.

По его словам, законопроекты предусматривают следующие изменения:

дела слушаться полтора месяца, а не полтора года, как сейчас;

количество присяжных увеличиваем с трех до семи;

количество судей, которые будут рассматривать дело, уменьшаем с двух до одного.

“Упрощает порядок формирования списка присяжных: исключаем из процедуры его формирования местные советы, которые месяцами затягивали утверждение списков. Эти обязанности передаем непосредственно теруправлением Государственной судебной администрации. Вердикт суда присяжных можно будет обжаловать в апелляционном порядке”, — сообщил премьер.

Напомним, от время 121 Пленарного заседания Венецианская Комиссия Совета Европы утвердила Заключение о судебной реформы Владимира Зеленского (Закон 193-IX от 16.10.2019). Так, Венецианская Комиссия раскритиковала судебную реформу “Слуги народа”.