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Правительство одобрило два законопроекта по регулированию работы суда присяжных

Правительство одобрило два законопроекта по регулированию работы суда присяжных

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Кабинет министров Украины одобрил два законопроекта по регулированию работы суда присяжных. Об этом написал в своем Telegram Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает УНН.

“Работа суда присяжных станет проще и эффективнее. Правительство одобрило два законопроекта, регулирующие работу таких судов. Предлагается возложить на суд присяжных определения виновности или невиновности обвиняемого в уголовных процессах, где предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 лет или пожизненного заключения”, — написал Гончарук.

По его словам, законопроекты предусматривают следующие изменения:

  • дела слушаться полтора месяца, а не полтора года, как сейчас;
  • количество присяжных увеличиваем с трех до семи;
  • количество судей, которые будут рассматривать дело, уменьшаем с двух до одного.

“Упрощает порядок формирования списка присяжных: исключаем из процедуры его формирования местные советы, которые месяцами затягивали утверждение списков. Эти обязанности передаем непосредственно теруправлением Государственной судебной администрации. Вердикт суда присяжных можно будет обжаловать в апелляционном порядке”, — сообщил премьер.

Напомним, от время 121 Пленарного заседания Венецианская Комиссия Совета Европы утвердила Заключение о судебной реформы Владимира Зеленского (Закон 193-IX от 16.10.2019). Так, Венецианская Комиссия раскритиковала судебную реформу “Слуги народа”.

Источник: УНН
Теги: КМУ, Украина
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