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Названо имя "слуги народа", который заменит Венедиктову в Раде

Названо имя "слуги народа", который заменит Венедиктову в Раде

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Народного депутата от "Слуги народа" Ирину Венедиктову, которая стала врио директора Государственного бюро расследований, в парламенте должен заменить Александр Санченко, который является одним из организаторов музыкального фестиваля Atlas Weekend. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии.

Александр Владимирович Санченко - под №137 в избирательном списке партии "Слуга народа". Он директор по правительственным отношениям и корпоративной социальной ответственности, фестиваль "Атлас Уикенд" (Atlas Weekend). Родился 11 сентября 1988 года, гражданин Украины, образование высшее.

О том, что Александра Санченко "работа в Раде уже ждет" написала в Facebook и его коллега из парламента Евгения Кравчук.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский указом уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований и назначил Ирину Венедиктову временно исполняющей обязанности директора ГБР.

Источник: УНН
Теги: ВР, Слуга народа
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