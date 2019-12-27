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Коллективу ГБР представили нового руководителя

Коллективу ГБР представили нового руководителя

Ирина Венедиктова

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Коллективу Государственного бюро расследований представили нового временно исполняющего обязанности директора ГБР Ирину Венедиктову. Об этом в своем Telegram-канале написал уволенный с должности директора ГБР Роман Труба, передает УНН.

"Только что состоялось представление коллективу Государственного бюро расследований и.о. директора Ирины Венедиктовой", - написал Роман Труба.

Он добавил, что благодаря вере в то, что делает ГБР, в Украине заработал новый правоохранительный орган, которым можно гордиться.

"Убежден, что ценности нашей команды, главная из которых - независимость, будут сохранены, а следователи профессионально раскрывать преступления. Спасибо всем за профессиональную работу. Впереди будет много вызовов, но ГБР с ними справится", - добавил Труба.

Он также отметил, что привлечение виновных к ответственности, невзирая на должности, связи и ресурсы - то, ради чего ГБР работает.

Напомним, сегодня, 27 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский указом освободил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований и назначил Ирину Венедиктову временно исполняющей обязанности директора ГБР.

Источник: УНН
Теги: ГБР
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