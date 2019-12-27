Коллективу ГБР представили нового руководителя

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Коллективу Государственного бюро расследований представили нового временно исполняющего обязанности директора ГБР Ирину Венедиктову. Об этом в своем Telegram-канале написал уволенный с должности директора ГБР Роман Труба, передает УНН.

"Только что состоялось представление коллективу Государственного бюро расследований и.о. директора Ирины Венедиктовой", - написал Роман Труба.

Он добавил, что благодаря вере в то, что делает ГБР, в Украине заработал новый правоохранительный орган, которым можно гордиться.

"Убежден, что ценности нашей команды, главная из которых - независимость, будут сохранены, а следователи профессионально раскрывать преступления. Спасибо всем за профессиональную работу. Впереди будет много вызовов, но ГБР с ними справится", - добавил Труба.

Он также отметил, что привлечение виновных к ответственности, невзирая на должности, связи и ресурсы - то, ради чего ГБР работает.

Напомним, сегодня, 27 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский указом освободил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований и назначил Ирину Венедиктову временно исполняющей обязанности директора ГБР.