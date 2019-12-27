В МИД РФ заявили, что "позиция по Приднестровью у Киева не изменилась" при новой власти
На территории одного из сел самопровозглашенного Приднестровья
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Смена политического руководства Украины не повлияла на позицию страны по Приднестровью, согласно которой непризнанная республика является частью Молдавии. Об этом заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ, представитель России в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию Сергей Губарев, пишет УНН.
“Пока эти (украинские) подходы видимых изменений не претерпели, и показателем этого является то, что все тот же представитель от Украины — Виктор Крыжановский — принимает участие в переговорном процессе, — сказал Губарев. — Разумеется, он выражает позицию Киева. Как правило, когда у руководства страны меняется мнение, то меняют и выразителя этого мнения”.
Как писал УНН ранее, во время пресс-марафона Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос журналиста сказал, что ситуация с оккупированным Донбассом почти не отличается от ситуации с непризнанным Приднестровьем.
Летом этого года, президент Молдовы Игорь Додон высказался за скорейшее возобновление переговоров по приднестровской проблеме в формате “пять плюс два” (Молдова и Приднестровье — стороны конфликта, Россия и Украина — гаранты и посредники, ОБСЕ — посредник, а США и ЕС — наблюдатели).