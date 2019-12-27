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Правительство планирует продолжать передавать госпредприятия на приватизацию

Правительство планирует продолжать передавать госпредприятия на приватизацию

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Кабмин планирует продолжать практику передачи государственных предприятий под приватизацию. Об этом сообщил на брифинге по итогам заседания правительства Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент УНН.

"Мы намерены продолжать эту практику (говорит о передаче госпредприятий под приватизацию - ред.), анализируя еще государственные активы сейчас используются неэффективно и могут быть фактически переданы эффективному собственнику. Это все то, что будет стимулировать развитие и появление рабочих мест, развитие нового бизнеса", - сказал Гончарук.

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Как сообщал УНН ранее, Кабинет министров Украины передал на приватизацию более 500 государственных предприятий.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, приватизация
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