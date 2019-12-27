Правительство планирует продолжать передавать госпредприятия на приватизацию

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Кабмин планирует продолжать практику передачи государственных предприятий под приватизацию. Об этом сообщил на брифинге по итогам заседания правительства Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент УНН.

"Мы намерены продолжать эту практику (говорит о передаче госпредприятий под приватизацию - ред.), анализируя еще государственные активы сейчас используются неэффективно и могут быть фактически переданы эффективному собственнику. Это все то, что будет стимулировать развитие и появление рабочих мест, развитие нового бизнеса", - сказал Гончарук.

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Как сообщал УНН ранее, Кабинет министров Украины передал на приватизацию более 500 государственных предприятий.