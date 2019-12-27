В США отменили выступление музыканта из-за его поддержки политики Путина

КИЕВ. 27 декабря. УНН. В Бостоне, США, отменили выступление Игоря Бутмана из-за поддержки музыкантом политики президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

“Бостонский джаз-клуб RegattaBar отменил намеченное на 12 февраля выступление российского квинтета Игоря Бутмана из-за поддержки музыкантом политики президента Путина и агрессии против Украины. Концерт исчез из календаря этой джазовой площадки после того, как местная газета Cambridge Day опубликовала письмо группы Arts Against Aggression”, — сообщили в СМИ.

Также сообщается, что в письме содержалась информация о политической деятельности Игоря Бутмана, в частности, о том, что он состоит в Высшем Совете партии “Единая Россия”, участвовал в кампании по переизбранию президента Владимира Путина, поддерживал агрессию против Украины и нарушал рекомендации Госдепартамента США не участвовать в Koktebel Jazz Party в Крыму.

“Бутман — гражданин России и США. Поездки американских граждан на территорию аннексированного Россией Крыма являются нарушением режима санкций, наложенных на Москву за агрессию в отношении Украины и аннексию украинского полуострова. В своём письме группа Arts Against Aggression заявила, что джаз, который около столетия является символом мира и свободы, не должен использоваться для обеления репрессивного режима, оправдания аннексий и войн”, — добавили в СМИ.

Также сообщается, что в конце января — первой половине февраля у Игоря Бутмана запланированы концерты в клубах нескольких американских городов, в том числе Нью-Йорка, Балтимора и Майами. Активисты Arts Against Aggression ведут переговоры с владельцами заведений, чтобы не допустить выступлений музыканта. Ранее Arts Against Aggression удалось добиться отмены показа российского фильма о Второй мировой войне “Т-34” в одном из кинотеатров Бостона.

Напомним, в Украину не пустили актрису из России, которая посещала оккупированный Крым.