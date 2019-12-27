В Нафтогазе рассказали детали получения 2,9 млрд долларов от Газпрома

КИЕВ. 27 декабря. УНН. НАК “Нафтогаз Украины” подтверждает получение от ОАО “Газпром” 2,918 млн долл. компенсации во исполнение решения Стокгольмского арбитража 2018 года и привело детали получения средств от российской стороны, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу НАК “Нафтогаз”.

Таким образом, суммарно по результатам транзитного арбитража Нафтогаз получил от Газпрома 5 млрд долл.

“Сегодняшний платеж Газпрома включая погашение как невыплаченной ранее части присужденной компенсации (2,56 млрд долл.), так и процентов, накопленных с момента оглашения решения 28 февраля 2018 года. Нафтогаз приветствует признание российской стороной необходимости выполнять решения арбитражей 2017-2018 гг. и ее намерение продолжать транспортировки газа в ЕС по территории Украины”, — указано в сообщении НАК.

Стороны продолжают переговоры об условиях дальнейшего сотрудничества после завершения действующего контракта 1 января 2020 года.

Напомним, что 28 февраля 2018 Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу Нафтогаза по большинству важных вопросов в споре с Газпромом.

“Суд подтвердил нарушение Газпромом обязательств по объемам транзита и присудил компенсацию Нафтогазу в размере 4,63 млрд долл. Это решение означает, что Газпром должен был оплатить Нафтогазу около 2,56 млрд долл., с учетом окончательного расчета за газ, поставленный в 2014 и 2015 годах”, — добавили в Нафтогазе.

Первую часть компенсации, 2,1 млрд долл. из присужденных 4,63 млрд долл. (45%) Нафтогаз получил в виде газа, который был поставлен Газпромом в 2014 году. Нафтогаз отразил эту часть выигрыша в отчетности за 2017 год и оплатил соответствующие налоги и дивиденды в государственный бюджет в 2018 году.

Стоит добавить, ранее стало известно, что “Газпром” выплатил Украине 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского суда.