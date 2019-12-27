Еще одна победа: Зеленский прокомментировал выплату Газпромом 2,9 млрд долл. компенсации

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назвал большой победой для Украины выплату 2,9 млрд долларов компенсации Газпромом по решению Стокгольмского арбитража. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Еще одна победа. Для кого-то, может, и маленькая. А для страны - большая. НАК "Нафтогаз Украины" получил от "Газпрома" 2,9 млрд долл. компенсации по решению Стокгольмского арбитража", - написал Зеленский.

Он также добавил, что "деньги уже на украинскых счетах - согласно достигнутым договоренностям".

Ранее в РФ сообщили, что Газпром выплатил Украине 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского суда.

Напомним, в НАК "Нафтогаз Украины" подтвердили получение от ПАО "Газпром" 2,918 млрд долл. компенсации во исполнение решения Стокгольмского арбитража 2018 года.