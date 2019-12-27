Регистрация | Вход |
USD: 23,26 -0,0206  EUR: 25,77 -0,0112 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 27 декабря 2019 20:19
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Цены на бензин и дизтопливо упали более чем на две гривны - эксперт
Цены на бензин и дизтопливо упали более чем на две гривны - эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4140
Версия для печати

Еще одна победа: Зеленский прокомментировал выплату Газпромом 2,9 млрд долл. компенсации

Еще одна победа: Зеленский прокомментировал выплату Газпромом 2,9 млрд долл. компенсации

Владимир Зеленский

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назвал большой победой для Украины выплату 2,9 млрд долларов компенсации Газпромом по решению Стокгольмского арбитража. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Еще одна победа. Для кого-то, может, и маленькая. А для страны - большая. НАК "Нафтогаз Украины" получил от "Газпрома"  2,9 млрд долл. компенсации по решению Стокгольмского арбитража", - написал Зеленский.

Он также добавил, что "деньги уже на украинскых счетах - согласно достигнутым договоренностям".

Ранее в РФ сообщили, что Газпром выплатил Украине 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского суда.

Напомним, в НАК "Нафтогаз Украины" подтвердили получение от ПАО "Газпром" 2,918 млрд долл. компенсации во исполнение решения Стокгольмского арбитража 2018 года.

Источник: УНН
Теги: Газпром, Украина, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.