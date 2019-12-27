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Зеленский уволил экс-главу СБУ Грицака с военной службы

Зеленский уволил экс-главу СБУ Грицака с военной службы

Василий Грицак

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении бывшего главы Службы безопасности Украины Василия Грицака с военной службы, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

"Уволить генерала армии Украины Грицака Василия Сергеевича с военной службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - говорится в указе №963/ 2019.

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Напомним, 29 августа 2019 года Верховная Рада Украины поддержала представление Президента Украины об увольнении Василия Грицака с должности главы Службы безопасности Украины.

Источник: УНН
Теги: СБУ, Украина, Василий Грицак, Владимир Зеленский
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