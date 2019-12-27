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Заместитель министра юстиции Онищук блокирует рассмотрение рейдерского захвата "Киевметростроя" Микитасем – журналистка

Заместитель министра юстиции Онищук блокирует рассмотрение рейдерского захвата "Киевметростроя" Микитасем – журналистка

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Заместитель министра юстиции Ольга Онищук блокирует рассмотрение рейдерского захвата "Киевметростроя" находящимся под арестом экс-главой "Укрбуда" Максимом Микитасем. Об этом рассказала журналист Светлана Крюкова в своем Telegram-канале, передает УНН.

"Итак, по итогу рейдерского захвата счетов "Киевметростроя" в Минюсте собралась антирейдерская комиссия. В данный момент решают, что делать с Микитасем. А эта тетя на фото – замминистра юстиции Онищук хочет помочь Микитасю, поэтому просит перенести заседание комиссии на будущий год", - написала Крюкова.

Она также заподозрила Онищук в том, что та не задекларировала дополнительные доходы за годы работы госслужащим, которые она, вероятно, получала от лоббирования интересов Максима Микитася.

"Толкните кто-то в бок министра (Дениса Малюську, – ред.). Пусть снимет ботинки и спросит у своего зама – почему переносит, почему не внесла в декларацию дополнительные доходы за годы работы госслужащим и причем тут Микитась?" – возмутилась журналистка.

Ранее Крюкова сообщила, что рейдеры Микитася пытаются получить доступ к 1,9 миллиарда гривен на счетах ПАО "Киевметрострой" через теневого нотариуса.

Источник: УНН
Теги: Украина, рейдерство
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