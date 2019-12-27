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В ВР зарегистрировали законопроект о медиа: что известно

В ВР зарегистрировали законопроект о медиа: что известно

КИЕВ. 27 декабря. УНН. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о медиа. Соответствующий документ был внесен 27 декабря под № 2693, передает УНН.

Отметим, что сейчас самого текста законопроекта "О медиа" и сопроводительных документов еще нет.

Авторами законопроекта стали: Александр Ткаченко, Никита Потураев, Евгения Кравчук, Ирина Констанкевич, Александр Кабанов, Андрей Боблях, Елизавета Богуцкая, Татьяна Тябуха, Павел Сушко, Дмитрий Налетов. Все они являются членами Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Также к авторам законопроекта входит член Комитета по вопросам свободы слова Татьяна Цыба.

Также отметим, все авторы, кроме Ирины Констанкевич являются членами партии "Слуга народа". Она представляет депутатскую группу "За майбутнє".

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров до 31 декабря этого года разработать и направить на рассмотрение Верховной Рады законопроект по урегулированию деятельности медиа в Украине.

Ранее в этом месяце министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский не пришел на публичное обсуждение намерений его Министерства ввести жесткое регулирование журналистской деятельности и предусмотреть уголовную ответственность для медийщиков - в ведомстве пообещали пригласить журналистов на дискуссию "позже".

Как ранее сообщал УНН, в миссии ООН по правам человека выразили обеспокоенность относительно того, как будет разрабатываться закон о борьбе с дезинформацией в Украине, поскольку такой закон мог бы противоречить обязательствам государства о свободе мнений и выражения и информации.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, закон, медиарынок
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